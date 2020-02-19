عاجل.. وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس كورونا

أعلنت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس "كورونا" في مستشفى بمدينة قم، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وأعلنت وكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، في وقت سابق من صباح اليوم، أول إصابتين بفيروس كورونا في إيران.

وذكرت الوكالة الإيرانية، أنه تم تشخيص إصابة شقيقتين بفيروس كورونا في ولاية كرمان (جنوب) بعدما أدخلتا إلى المستشفى؛ حيث وضعتا في غرفة مع ايراني عائد من زيارة الى السعودية، البؤرة الاولى لهذا المرض في العالم.

وقد أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، بإن الوباء أصاب حتى اليوم 42 ألفا و638 شخصاً في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو)، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات من جراء الفيروس 1016.