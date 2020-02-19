كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا: لن نسكت عن دعم إيران لهجمات ضد مواقعنا في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي دون اتخاذ أي إجراء ردًا على دعم إيران المستمر للهجمات على المواقع الأمريكية في العراق"، موضحًا أنه لن يفصح عن حجم الرد أو نوعه.

هذا وشنت الميليشيات العراقية المدعومة من إيران، في الأيام القليلة، سلسلة هجمات أخرى على السفارة الأمريكية فى العراق.

وأفادت الأنباء بأن الجولة الأخيرة من الصواريخ سقطت داخل مجمع السفارة الأمريكية، بينما سقطت قذيفة أخرى على الأقل بالقرب من قاعدة للتحالف.

ورداً على أسئلة من صحيفة واشنطن "freepeacon" للأمن القومي، وهو في طريقه إلى المملكة العربية السعودية، قال بومبيو: إن "إدارة الرئيس دونالد ترمب لن تسمح للضربات المدعومة من إيران بأن تصبح وضعا طبيعيا ضد المواقع الأمريكية في العراق".

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وأضاف: "لن أعلن أبدًا ما نوع ردنا مقدما، لكننا ندرك أنه لا يمكن أن يصبح المسار العادي أن الإيرانيين من خلال قواتهم العميلة في العراق يعرضون حياة الأميركيين للخطر، ولا يمكن أن يكون هذا عاديًا، ولا يمكن أن يكون روتينياً"، موضحاً أن "هناك في النهاية، يجب أن تكون هناك محاسبة مرتبطة بتلك الهجمات الخطيرة للغاية".

ويُذكر أن دعم إيران الصارخ للميليشيات، التي تنسق هذه الضربات دفع إدارة ترمب في شهر يناير الماضي إلى قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهي الخطوة التي أشعلت فتيل صراع موسع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال بومبيو: إن "الحكومة الأمريكية تواصل التحقيق في الجولة الأخيرة من الضربات لتحديد من شنها بالضبط، ولم يذهب المسؤولون الأمريكيون أو العراقيون إلى حد تحديد إيران على أنها وراء الهجوم، لكن دعم طهران المالي والعسكري للميليشيات المحلية معروف جيداً".

وأضاف: "إننا نعمل مع الحكومة العراقية. وتقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على أمن سفارتنا ومنشآتنا العسكرية"، معربا عن أسفه لأنهم "لم يتمكنوا مرارا من تحقيق ذلك، وإننا نتطلع ليس فقط إلى القبض على الذين قاموا بهذا الهجوم ولكننا نطالبهم بمواصلة العمل لمنع هذه الهجمات".

وأكد بومبيو على أنه لم تقع إصابات أو وفيات أمريكية نتيجة إطلاق الصواريخ الأخيرة.