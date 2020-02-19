كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حكومة إقليم كردستان يجتمع مع بابا الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الأربعاء، مع بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في جلسة تم النقاش فيها حول الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة، مع التركيز على طبيعة التعايش الديني والقومي وأوضاع المسيحيين في إقليم كردستان والعراق.

وأعرب بارزاني، عن شكره لبابا الفاتيكان على نصائحه الهادفة لتعزيز روح التسامح والتعايش بين الشعوب بمختلف قومياتهم وأديانهم ومعتقداتهم في العالم والمنطقة، حسبما نقلت وكالة "حكومة كردستان".

وأكد على وضع التعايش الديني والقومي في إقليم كردستان، والذي تنعم فيه كل المكونات بالأمن والسلام والحرية مما جعله ملاذًا آمنًا لمئات الالاف من النازحين واللاجئين، الذين اُجبروا على اللجوء إلى إقليم كردستان بسبب الحروب والنزاعات في العراق وسوريا.

كما وجه رئيس حكومة إقليم كردستان الدعوة لبابا الفاتيكان لزيارة إقليم كردستان، وأكد بابا الفاتيكان على دور إقليم كردستان وحكومته في توفير المناخ الملائم للتعايش السلمي والديني والقومي واحتضان اللاجئين والنازحين وتقديم كل ما يحتاجونه على أكمل وجه، كما أثنى قداسة البابا على الدور الذي لعبه إقليم كردستان في مكافحة الإرهاب ونبذ العنف.