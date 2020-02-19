كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شركة ماليزية تستعين بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تفشي "كورونا" في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت شركة "MYEG Services Bhd" الماليزية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم تطوير نظام يمكنه تشخيص الحالات الصحية للزائرين الصينيين وتعقبهم؛ للتصدي لتفسي فيروس كورونا الجديد في البلاد، موضحة أنها "تقدم خدمتها الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى الحكومتين الماليزية والفلبينية".

وقالت الشركة الماليزية: إن "نظامها ينشئ ملف تعريف للمخاطر الصحية باستخدام معلومات تحديد الموقع الجغرافي للشخص ومعلومات أخرى، وجاء هذا النظام بعد شراكة بين مياج ووكالة السفر الصينية (فينيكس ترافيل وورلد وايد)".

وأضافت: أن "النظام يحلل عدد كبير من البيانات المتاحة، بما في ذلك الأماكن السابقة للزوار وكذلك معدل ضربات القلب وقراءات ضغط الدم وزيارة المواقع، التي انتشرت بها العدوى".

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام تواصلًا مستمرًا مع الزائر خلال رحلته داخل البلد، ما يتيح للسلطات الصحية التنبه لأي شذوذ، واتخاذ التدابير المناسبة الفورية، كما هو الحال عند إجلاء الأشخاص أو عزلهم في الحجر الصحي.