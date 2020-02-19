كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قيادي يمني جنوبي يكشف دور الإصلاح في ضياع إنتصار الشرعية على الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد عمر بن فريد، القيادي اليمني البارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، عن دور حزب الإصلاح في ضياع إنتصار الشرعية على جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية.

وقال بن فريد، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لو ركزت الشرعية على هدف تحرير صنعاء والقضاء على الحوثيين مع التأكيد للجنوبيين على حقهم في الإستقلال أوالبقاء في الوحدة، لتمكنت برأيي من تحقيق هدفها العسكري في السنة الأولى لعاصفة الحزم".

وتابع: "لكنها انشغلت بالجنوب وجعلت منه ساحة معركتها الأولى فضاعت عليها بوصلة النصر، وكل هذا بإشراف الإصلاح".