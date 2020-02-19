كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشط يمني يشير إلى التوافق الحوثي الإصلاحي بشأن محافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لفت الناشط اليمني الجنوبي مالك اليزيدي اليافعي، اليوم الأربعاء، إلى إستنكار جماعة الحوثيين الإرهابية الإنقلابية لسيطرة قوات النخبة المهرية على منفذ شحن الحدودي.

وقال اليافعي في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الحوثيين يستنكرون سيطرة قوات النخبة المهرية على منفذ شحن الحدودي في المهرة ويطالبون بعودته إلى الإخونج".

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وأرجع حديثه لكون هذا المنفذ يعتبر الشريان الذي يغذيهم بالأسلحة والطائرات المسيرة، مضيفاً بالقول "قلناها ونكررها للمرة الألف القضاء على الحوثي يبدأ بالتخلص من الإخونج؛ لأنهم سبب بقاء الحوثي حتى الآن".

وأكدت مصادر محلية في محافظة المهرة اليمنية على انتشار قوات تابعة للجيش والتحالف العربي في منفذ شحن البريّ على الحدود مع سلطنة عمان، في أعقاب حالة توتر واشتباكات محدودة شهدتها المحافظة إثر محاولة عناصر مسلحة مدعومة من الدوحة ومسقط نصب كمين لرتل عسكري تابع لقوات التحالف.

وقامت عناصر قبلية مسلحة بقيادة علي سالم الحريزي المدعوم من قطر، يوم أمس الاثنين، بمحاولة اعتراض قوات سعودية أثناء توجهها إلى منفذ شحن الحدودي، وتمكنت طائرات أباتشي من إفشال الهجوم وملاحقة المهاجمين الذين انتشروا بكثافة في المنطقة المحيطة بالمنفذ، بهدف الحيلولة دون وصول قوات التحالف العربي.