كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري: الإصلاح لديهم مشروع لإستهداف السعودية والجنوب خدمة لتركيا وقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير العسكري اليمني العميد خالد النسي، اليوم الأربعاء، إن "تنظيم حزب الإصلاح (الأخوان في اليمن)، لديهم اليوم مشروع لإستهداف الجنوب والسعودية خدمة لقطر وتركيا".

وذكر النسي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "العدو الذي يستهدفنا كجنوبيين يستهدف السعوديه والعكس صحيح ومثلما استهدف الحوثي الجنوب والسعوديه خدمةً لايران".

وأضاف "اليوم الاخوان لديهم مشروع لاستهداف الجنوب والسعوديه خدمةً لقطر وتركيا وعمان، ومثلما ساندتنا السعودية لمواجهة الحوثي ستساندنا لمواجهة الاخوان والمهرة البداية".