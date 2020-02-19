الحكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق المشجع العسكري المتابع بسبب تدوينة

قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة تمارة، عصر اليوم الأربعاء، بالحكم على المشجع العسكري، ابن مدينة تمارة المتابع بسبب “تدوينة فايسبوكية” عبارة عن صورة تتضمن أسلحة، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.

وتم إيداع المشجع العسكري رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن العرجات بمدينة سلا، بعد تأجيل جلسة أمس الثلاثاء بالمحكمة الإبتدائية بتمارة، قبل أن يصدر حكم تمتيعه بالسراح، اليوم، بعد الحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيد.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد تعاملت بجدية مع تدوينة منشورة على صفحة يديرها المشتبه فيه على شبكة “فيسبوك”، تتضمن عرضا لوسائل تشجيع خاصة بإلإلتراس، مصحوبة بصورة لأسلحة نارية.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه وإيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية من طرف الشرطة القضائية بالرباط، رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بنشر هذا المحتوى الرقمي، قبل أن يصدر في حقه حكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ.