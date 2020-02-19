يسود قلق واسع لدى كبار منتجي الدواجن في المغرب في الآونة الأخيرة، بسبب وضعية القطاع الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف الطلب على المنتوج، وتراجع المغاربة، عموما، عن استهلاك الدواجن، الشيء الذي سيدفع منتجي الدواجن إلى التمني أن يستهلك المغربي على الأقل 20 كيلوغرامًا من الدجاج سنويًا.
وقال يوسف العلوي، رئيس الاتحاد المهني لقطاع الدواجن، إنّ الإفراط في الإنتاج يؤذي المنتجين، ويُضعف السعر في السوق، وأكد المتحدث ذاته في حوار أجراه مع موقع “ميديا24” أنّ أسعار الدواجن أصبحت في انخفاض مستمر.
وكشف المصدر ذاته أن أسعار الدواجن لا تتجاوز 12 درهمًا مقابل الكيلوغرام، إذ انخفضت إلى أقل من 09 دراهم مقابل الكيلوغرام، وكشفَ أنّ ذلك لا يغطي مستوى سعر تكاليف الإنتاج، التي تتراوح بين 11.50 درهما، و12.50 درهما للكيلوغرام “.
من جهتها، قالت الرابطة الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن (VPA) إنّ القطاع يُعاني للعام الرابع على التوالي من أزمة، الأمر الذي دفع المنتجين إلى خسارة جزء كبير من استثماراتهم، وتعميق ديونهم مع شركاء مورديهم، والبنوك”.
وفسرت الرابطة الوطنية سبب الكساد بزيادة الإنتاج في القطاع، وانخفاض أسعار الديك الرومي، الذي يمثل 15 في المائة من السوق المغربية ويولد خسائر تتجاوز 3 درهم للكيلوغرام بشكل دوري، إضافة إلى انخفاض استهلاك الدواجن لدى المغاربة.
ولحل الإشكال المذكور يرى منتجو قطاع الدواجن أنه على المغاربة تشجيع المنتوج، واستهلاكه أكثر، وقال يوسف العلوي إن المواطن المغربي عليه أن يستهلك ما معدله 20 كلغ من لحوم الدواجن سنويًا، مضيفا أن ذلك أحد أهداف مخطط المغرب الأخضر، وأشار أيضًا إلى أنه من المؤكد أن أداءنا أفضل من المتوسط المسجل في الدول الإفريقية، البالغ 3 كجم سنويا، لكننا بعيدون عن استهلاك البلدان المتقدمة، التي تضاعف عددنا “، يقول العلوي.
كانت هذه تفاصيل خبر غارقون في الديون والتكاليف زادت.. منتجو الدواجن يشتكون من انسداد الأفق و”الكساد” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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