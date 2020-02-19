شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تنفي ظهور كورونا على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

نفى المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للخدمات الصحية الوطنية الدكتور ظفر ميرزا ظهور أي إصابة بفيروس كورونا في باكستان. صرح بذلك خلال ترأسه اليوم اجتماعاً رفيع المستوى في إسلام آباد لمجموعة الطوارئ الصحية التي شكلتها الحكومة الباكستانية لمراقبة فيروس كورونا المتجدد الذي ظهر في الصين. وأضاف أن سلطات الصحة الباكستانية تنفذ خطة العمل الوطنية بشكل محكم للحد من انتقال هذا الفيروس القاتل إلى باكستان. وبيّن أنه تم وضع آلية قوية في جميع المطارات الباكستانية لفحص المسافرين القادمين من الخارج في هذا الصدد.

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