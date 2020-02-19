دبور يستقبل اسامة سعد ورئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني

استقبل سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية اشرف دبور، رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب في البرلمان اللبناني اسامة سعد، الذي أكد دعم الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي بقيادة الرئيس محمود عباس الرافض لصفقة القرن، داعياً الى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة المشروع الامريكي الاسرائيلي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.
بدوره اشاد دبور بمواقف النائب الدكتور سعد الوطنية والعروبية الى جانب قضيتنا، مؤكداً استمرار تصدي شعبنا وقيادتنا للمشاريع التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني.
كما استقبل دبور رئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني الدكتور يونس الخطيب يرافقه عضو المجلس الاداري للجمعية الدكتور رفيق الحسيني ومدير عام الجمعية في لبنان الدكتور سامر شحادة، وجرى استعراض عمل الجمعية في لبنان والخدمات الصحية التي تقدمها وسبل تطويرها للتخفيف من معاناة ابناء شعبنا، وتم بحث عمليات اعادة التأهيل والتطوير في مستشفيات الجمعية لمواجهة التحديات الصحية والوصول الى مستوى خدمات تليق بابناء شعبنا الفلسطيني في لبنان.
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