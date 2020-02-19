دهم مستودع للبضائع المهربة في طرابلس وحجز موجوداته

داهمت قوة من ضابطة ​طرابلس​ - شعبة المكافحة البرية مستودعا في اسواق المدينة طرابلس، وحجزت كامل موجوداته من البضائع المهربة واقتادتها مع المخالف الى المركز لاجراء اللازم القانوني بحقها، وذلك على أثر ورود شكوى من أحد المواطنين إلى غرفة عمليات ​المديرية العامة للجمارك​ عن قيام احد الأشخاص من التابعية السورية ببيع بالجملة كميات من التوابل والبهارات المهربة داخل المستودع.

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