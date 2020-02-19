رئيس البعثة البابوية ينوّه بأعمال أبرشيات الروم الملكيين الكاثوليك

استقبل رئيس أساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ رئيس البعثة البابوية في ​العالم​، المونسنيور بيتر فاكاري، يرافقه مدير البعثة البابوية في ​لبنان​ ميشال قسطنطين والسيد كمال عبد النور.

واطّلع المونسنيور فاكاري من المطران درويش على نشاطات الأبرشية وعمل المؤسسات والجمعيات الإنسانية والإجتماعية فيها، وسبل تعزيز التعاون بين الأبرشية في زحلة والبعثة البابوية. وكانت مناسبة ايضاً اطلع فيها المطران درويش الوفد على التحضيرات الجارية للإحتفال بمئوية اعلان لبنان الكبير في زحلة، ودور مطران زحلة في تلك الأثناء كيرللس المغبغب في ضم الأقضية الأربعة الى لبنان الكبير.

انتقل الجميع بعدها لزيارة كابيلا وكاتدرائية ​سيدة النجاة​ ، ومقام ​سيدة زحلة والبقاع​، حيث ترأس المطران درويش والمونسنيور فاكاري قداساً الهياً لطلاب مدرسة ​القديسة ريتا​.

بعد القداس زار الوفد مدرسة القديسة ريتا حيث كان في استقبالهم مديرة المدرسة السيدة زينة العموري، واطّلع على سير التدريس فيها والتقى ​الطلاب​ في صفوفهم، واشاد بالمستوى التربوي المميز للمدرسة. المحطة الأخيرة للوفد كانت في طاولة يوحنا الرحيم، المطعم الذي انشأته المطرانية لتقديم وجبات غداء مجانية للمحتاجين، فتناول الطعام الى جانب فقراء المدينة بمشاركة المغترب الزحلي غسان سماحة وعقيلته.