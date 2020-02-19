أدرعي: القبض على مشتبه فيه حاول التسلل من لبنان إلى اسرائيل

أعلن المتحدث بإسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ أنه "تم قبل قليل إلقاء القبض على مشتبه فيه حاول التسلل من ​لبنان​ إلى داخل إسرائيل بالقرب من السياج الأمني، حيث تم التحقيق معه في الميدان ومن ثم إعادته إلى لبنان".

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