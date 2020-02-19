نجم طلبت من عويدات التوسع في التحقيق حول التحويلات المالية الى الخارج بدءا من تموز 2019

طلبت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​، من النائب العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​، التوسع في التحقيق بملف التحويلات المالية إلى الخارج، والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف ​لبنان​، تزويده بكل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج، وعدم حصرها فقط بما تم تحويله إلى ​سويسرا​. كما طلبت نجم أن يشمل التحقيق عمليات التحويل كلها ابتداء من الأول من شهر تموز 2019.

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