فهمي عرض الاوضاع مع رامبلينغ وابو فاعور والتقى رؤساء بعثات الامم المتحدة

عرض وزير الداخلية و​البلديات​ ​محمد فهمي​ مع النائب ​وائل ابو فاعور​، hلتطورات على الساحة ال​لبنان​ية، كما التقى رؤساء البعثات والهيئات والبرامج التابعة للامم المتحدة برئاسة المنسق المقيم ​فيليب لازاريني​، وتم التشديد على اهمية مواصلة العمل لمساعدة ​النازحين السوريين​ والمجتمعات المضيفة خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأثنى وزير الداخلية على اهمية "التنسيق الدائم مع ​الامم المتحدة​ لما في ذلك من مصلحة للبنان".

كما التقى سفير بريطانيا في لبنان ​كريس رامبلينغ​، وبحث معه في المساعدات البريطانية المقدمة للبنان واهمية استمرار الدعم.