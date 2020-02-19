فهمي عرض الاوضاع مع رامبلينغ وابو فاعور والتقى رؤساء بعثات الامم المتحدة

عرض وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي مع النائب وائل ابو فاعور، hلتطورات على الساحة اللبنانية، كما التقى رؤساء البعثات والهيئات والبرامج التابعة للامم المتحدة برئاسة المنسق المقيم فيليب لازاريني، وتم التشديد على اهمية مواصلة العمل لمساعدة النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأثنى وزير الداخلية على اهمية "التنسيق الدائم مع الامم المتحدة لما في ذلك من مصلحة للبنان".
كما التقى سفير بريطانيا في لبنان كريس رامبلينغ، وبحث معه في المساعدات البريطانية المقدمة للبنان واهمية استمرار الدعم.
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