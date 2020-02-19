وزيرة الدفاع عزت عائلة الرائد الشهيد شريف

زارت نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ووزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​، منزل المساعد الاول لمدير المخابرات العميد علي شريف، حيث قدمت التعازي باستشهاد نجله الرائد جلال. كما حضر رئيس الأركان في ​الجيش​ ​اللواء​ أمين عرم.

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