كهرباء لبنان: انقطاع التيار عن مناطق تتغذى من محطة النبطية الرئيسية بداعي الصيانة

اعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، عن "عزل خطي زهراني- نبطية وصور- نبطية 66 ك.ف. من 20 ولغاية 23 شباط الجاري ضمنا، من ​الساعة​ الثامنة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل تنفيذ أعمال صيانة ضرورية على هذين الخطين. وسوف تنقطع التغذية ب​التيار الكهربائي​ طوال فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التي تتغذى من محطة ​النبطية​ الرئيسية".

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