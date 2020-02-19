الصحة العالمية: المصاب بفيروس كورونا في مصر نحو طريقه للشفاء

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ أن "الشخص الذي تأكدت إصابته سابقا ب​فيروس كورونا​ في مصر، نحو طريقه للشفاء بعدما أظهرت أحدث الفحوص أنه لم يعد حاملا للفيروس". إضغط للمزيد

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