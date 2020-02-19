سفارة ايران ببغداد تعلن عن تسهيلات خاصة لسفر العراقيين من رجب لرمضان

أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، ان "حكومة الجمهورية الاسلامية الايراية وفي إطار تمتين العلاقات الودية والأخوية بين حكومتي وشعبي ايران والعراق، ومن اجل تسهيل سفر رعايا البلدين، بادرت الى تمديد التسهيلات الخاصة بسفر الرعايا العراقيين الى ايران".
وفي بيان لها، أوضحت السفارة الايرانية انه "بدءا من الاول من شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان، سيكون الختم الخاص لشرطة الجوازات عند منافذ الدخول الى اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، بمثابة التأشيرة لإقامة 30 يوما للرعايا العراقيين، ولن تكون هناك حاجة لهم للحصول على التأشيرة خلال الفترة المذكورة".
وأشار البيان إلى أن "هذه التسهيلات قوبلت بترحيب لافت من قبل شعبي البلدين، فإنها يتم تنفيذها بجهود مضاعفة وبشكل متبادل لرعايا البلدين خلال الفترة المذكورة، وسيكون هذا التعاون خطوة هامة للغاية في تسهيل سفر رعايا البلدين، والمزيد من التواصل وتعزيز الاواصر بينهما".
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