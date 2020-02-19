كرافت: النظام السوري وروسيا و إيران مسؤولون عن التصعيد في إدلب

أعلنت مندوبة ​الولايات المتحدة​ في الأمم المتحدة ​كيلي كرافت​ "أننا نرفض البيانات الروسية التي تحمل ​تركيا​ مسؤولية تدهور الأوضاع شمال ​سوريا​"، معتبرة أن "​النظام السوري​ و​روسيا​ و ​إيران​ مسؤولون عن التصعيد في إدلب وليس تركيا"، ومؤكدة "دعم الولايات المتحدة لتركيا في مواجهة تصعيد قوات النظام شمال سوريا".

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