انتهاء الحملات الدعائية للمرشحين بالانتخابات البرلمانية الايرانية غداً

أصدرت اللجنة الانتخابية الايرانية بياناً أكدت فيه ان الفرصة الممنوحة للمترشحين لخوض الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء ​القيادة​، والحملات الدعائية للمرشحين، ستنتهي عند ​الساعة​ الثامنة من صباح يوم غد الخميس.

وأكد البيان، ان "اي حملات دعائية للمرشحين في الانتخابات تعد ممنوعة لذلك ينبغي لجميع الاحزاب والقوى السياسية والمرشحين وانصارهم وابناء الشعب الامتناع عن ممارسة ​الحملات الانتخابية​ وعدم حمل اي مواد دعائية كالصور والملصقات وغيرها اثناء الحضور في مراكز وصناديق الاقتراع وفق ​قانون الانتخابات​ البرلمانية".

تجدر الإشارة الى ان الانتخابات البرلمانية الايرانية في نسختها الحادية عشر والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة ستقام في الجمعة المقبلة 21 شباط الجاري.