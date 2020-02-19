أصدرت اللجنة الانتخابية الايرانية بياناً أكدت فيه ان الفرصة الممنوحة للمترشحين لخوض الانتخابات البرلمانية ومجلس خبراء القيادة، والحملات الدعائية للمرشحين، ستنتهي عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد الخميس.
وأكد البيان، ان "اي حملات دعائية للمرشحين في الانتخابات تعد ممنوعة لذلك ينبغي لجميع الاحزاب والقوى السياسية والمرشحين وانصارهم وابناء الشعب الامتناع عن ممارسة الحملات الانتخابية وعدم حمل اي مواد دعائية كالصور والملصقات وغيرها اثناء الحضور في مراكز وصناديق الاقتراع وفق قانون الانتخابات البرلمانية".
تجدر الإشارة الى ان الانتخابات البرلمانية الايرانية في نسختها الحادية عشر والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة ستقام في الجمعة المقبلة 21 شباط الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء الحملات الدعائية للمرشحين بالانتخابات البرلمانية الايرانية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.