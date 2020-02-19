الموارد المائية السودانية: لم نتعرض لضغوط أميركية بشأن سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري السوداني ياسر عباس، ان "السودان لم يستلم مسودة اتفاق من الأميركيين أو البنك الدولي، بخصوص سد النهضة الإثيوبي"، موضحا أن "الجانب الأميركي قدم مقترحات فنية بناءة حول القضايا العالقة في سد النهضة الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة في واشنطن"، نافياً "تعرض السودان وإثيوبيا ومصر، لضغوط أميركية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن".
ولفت عباس الى "ثبات موقف بلاده وتوازنه إزاء موضوع سد النهضة، وعلى مراعاة الجانب السوداني متطلبات التنمية في منطقة حوض النهر، وفقا للقانون الدولي الذي يؤكد على الاستخدام المنصف لمياه النهر من دون الإضرار بالآخرين".
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