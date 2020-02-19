الموارد المائية السودانية: لم نتعرض لضغوط أميركية بشأن سد النهضة

أكد وزير الموارد المائية والري ​السودان​ي ياسر عباس، ان "السودان لم يستلم مسودة اتفاق من الأميركيين أو ​البنك الدولي​، بخصوص ​سد النهضة​ الإثيوبي"، موضحا أن "الجانب الأميركي قدم مقترحات فنية بناءة حول القضايا العالقة في سد النهضة الإثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة في ​واشنطن​"، نافياً "تعرض السودان و​إثيوبيا​ ومصر، لضغوط أميركية خلال جولة المفاوضات الأخيرة بواشنطن".

ولفت عباس الى "ثبات موقف بلاده وتوازنه إزاء موضوع سد النهضة، وعلى مراعاة الجانب ​السوداني​ متطلبات التنمية في منطقة حوض النهر، وفقا للقانون الدولي الذي يؤكد على الاستخدام المنصف لمياه النهر من دون الإضرار بالآخرين".