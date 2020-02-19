لوكوك: 160 ألف شخص فروا من قرى ريف حلب في نهاية هذا الأسبوع

لفت وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في ​حالات​ الطوارئ​مارك لوكوك​ الى أن"الكارثة الإنسانية شمال غربي ​سوريا​ تتفاقم ومعظم القتلى أطفال"، مشيرا الى أن "في نهاية هذا الأسبوع فر 160 ألف شخص من الأتارب ودارة عزة بحلب ولدينا ​تقارير​ عن رضع وأطفال صغار يلقون حتفهم أثناء فرار أسرهم من مناطق الصراع شمال سوريا"،ذاكرا أنه "سجلنا استهداف مخيمات عشوائية للنازحين بغارتين في سرمدا ب​ريف إدلب​".

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