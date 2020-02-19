أردوغان يلوّح بالتعاون مع واشنطن في إدلب

علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التعاون مع تركيا في ملف إدلب، مشيراً إلى أنه قد يحدث تضامن بين الجانبين على مختلف الأصعدة في أي لحظة.
وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة سلاح الجو في العملية العسكرية التركية المحتملة في إدلب، واسم العملية، لفت أردوغان إلى أنه "كما قلت في السابق، قد نأتي ذات ليلة على حين غرّة، وهذا يعني أننا نأتي مع كل شيء".
وفي وقت سابق من اليوم، قال أردوغان إن انطلاق عملية إدلب بات مسألة وقت، وأن "ذات ليلة قد نأتي على حين غرّة".
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