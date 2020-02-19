وكالة "مهر": وفاة إيرانيين اثنين بسبب فيروس كورونا في مستشفى قم

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، عن وفاة إيرانيين اثنين بسبب ​فيروس كورونا​ في ​مستشفى​ بمدينة قم الإيرانية. وكانت ​السلطات الإيرانية​ قد أعلنت صباحاً عن وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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