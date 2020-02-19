شكرا لقرائتكم خبر عن محمد وحيد: "كتاليست" ثورة اقتصادية ستفتح الطريق لملايين النساء والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن إطلاق الشركة لباكورة أعمالها فى مجالات ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، يأتى فى إطار رؤية شاملة تعمل عليها "كتاليست" بغرض تطوير بيئة العمل وآليات التبادل التجارى والخدمى، وإحداث نقلة حقيقية فى وعى الفاعلين الاقتصاديين، تمهيدا للانطلاق نحو آفاق إقليمية وعالمية.

وأضاف رائد الأعمال الشاب، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يملك خبرات استثمارية وقائمة مشروعات عديدة ناجحة على مدار أكثر من 15 سنة، وكانت له محاولات سابقة على صعيد تطوير آليات العمل والتجارة والخدمات من خلال تطبيق شهير، وفى ضوء ما حققه خلال رحلته حاول توظيف تلك الخبرات والقدرات التقنية والمعرفية باتجاه صناعة فارق حقيقى فى منظومة العلاقات الاقتصادية والتجارية وثقافة العمل المحلية، متابعا: "كتاليست فكرة رائدة، وتملك ذخيرة من الخبرات والقدرات الفنية والاستراتيجية، وأؤكد أنها ستكون ثورة شاملة فى عالم الاقتصاد والخدمات، وستفتح الباب لملايين النساء والشباب، وتوفر فرصا مهمة داخل مصر وخارجها".

وأشار مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن اختيار "كتاليست" بدء أنشطتها بإطلاق علامتها الأولى فى مجال التجارة الإلكترونية كانت له أهداف عديدة، أولها تطوير وعى المتعاملين من التجار والمستهلكين، وتشجيعهم على التفاعل النشط مع آليات الاقتصاد الرقمى، والتوسع فى أنشطتهم عبر المنصات العالمية الشهيرة بما يوفر منافذ عديدة للمنتجات والسلع المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ولكن إلى جانب ذلك ستتيح "جودة" فرصة جيدة لتعريف قاعدة عريضة بتوجهات الشركة وأفكارها المبتكرة، ما يُسهل عليها إطلاق علاماتها التالية التى ستستهدف مجالات الخدمات والنقل وآليات العمل المستقل.

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد أن الطبيعة العصرية لـ"كتاليست" تفرض على فريق العمل إيقاعا سريعا يتماشى مع ديناميكية المجتمع الرقمى، لذا فإنها تعمل على هيكلة واستكمال منظومة العمل فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية، وفى الوقت نفسه تستكمل تخطيط وإنجاز المنتجات الجديدة والعلامات التجارية المُخطط إطلاقها قريبا، مستطردا: "ما نحضره خلال الفترة المقبلة سيكون مفاجأة، وسيتيح آليات عمل مبتكرة وجديدة على السوق المصرية، كما سيسمح لآلاف من قوة العمل المحلية الانخراط فى الأسواق الخارجية وتحصيل عوائد أكبر، خاصة على صعيد العمل المستقل بالنظر إلى القدرات الفنية والبشرية، ومتوسط أسعار الخدمات النوعية على المنصات الدولية، ما يسمح للعاملين المصريين بالمنافسة القوية واستغلال فوائض الوقت فى توليد مزيد من الدخل، وهو ما سينعكس بالتبعية على إجمالى الدخل والناتج القومى والإنفاق الاستهلاكى، وعلى منصة جودة التى ترفع شعار صنع فى مصر، أى أن صيغة العمل التى ابتكرتها كتاليست ذات طبيعة دائرية، بحيث تتشارك كل المكونات فى صناعة النمو، ويستند كل مكون منها للمكونات الأخرى ويدعمها فى الوقت نفسه.

Advertisements

سجل واستمتع بالمزايا التى تتيحها منصة جودة وشركة كتاليست

www.gawda.com