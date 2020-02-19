جمعية تضامنية تدخل الفرحة على قلب الممثلة “دواحة”

أدخلت جمعية تضامنية، أخيرا، الفرحة على قلب الممثلة سعاد الوزاني، بمنحها عمرة إلى بيت الله الحرام، وذلك بعد معاناتها اجتماعيا، وشكواها من العطالة الفنية.
وأهدت جمعية نهضة زناتة للتنمية والتضامن عمرة للممثلة الشهيرة بلقب “دواحة” عن دورها في سلسلة حديدان الشهيرة، إذ فاجأها أعضاء الجمعية بزيارة لمنزلها لإخبارها بأنها ستحقق أمنية موجودة لدى كل مسلم، وهي زيارة الكعبة.
وتسعى الجمعية المذكورة إلى توفير شقة جديدة للمثلة سعاد الوزاني، مستقبلا، نظرا إلى الظروف غير اللائقة، التي تعيش فيها في منزلها الحالي.
وتعتبر سعاد الوزاني من بين الأسماء، التي قدمت الكثير للفن المغربي، إذ انطلقت مسيرتها، قبل 3 عقود، قبل أن تطالها ظاهرة العطالة الفنية، ما أدى إلى تدهور وضعها الاجتماعي.
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