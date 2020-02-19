إدارة رجاء بني ملال “تخصص” 2000 تذكرة لجماهير الرجاء

أعلنت إدارة نادي رجاء بني ملال لكرة القدم أنها طرحت تذاكر المباراة، التي ستجمعها يوم غد الخميس بالرجاء الرياضي، برسم الجولة 16 لحساب منافسات البطولة الاحترافية، وذلك بمقهى “دنيا داي” ومقهى “أرض السلام”.
وخصص المكتب المديري لنادي رجاء بني ملال 2000 تذكرة لجماهير نادي الرجاء الرياضي، سيتم طرحها للبيع بداية من اليوم الأربعاء بملعب الوازيس بمدينة الدار البيضاء، علما أن المباراة ستلعب بشبابيك مغلقة.
وحدد الفريق الملالي أثمنة التذاكر في 20 درهما للمدرجات المكشوفة و100 للمدرجات المغطاة.
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