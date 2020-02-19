“حمزة مون بيبي”.. اعتقال عائشة عياش بالإمارات في أفق ترحيلها للمغرب – فيديو

أكد الإعلامي الإماراتي، صالح الجاسمي، اليوم الأربعاء، أخبار اعتقال مصممة الأزياء المغربية، عائشة عياش في الإمارات، بناء على مذكرة بحث دولية، أصدرتها في حقها السلطات المغربية، بسبب علاقتها بملف “حمزة مون بببي” الموجود بين يدي القضاء بمراكش.

وشارك الجاسمي مقطع فيديو، أكد فيه أن عائشة عياش رهن اعتقال السلطات الإمارتية، وينتظر ترحيلها إلى المغرب، لإحالتها على الفرقة الوطنية في مدينة مراكش بغية التحقيق معها حول موضوع وقوفها وراء حساب “حمزة مون بيبي.”

وسبق أن أعلنت السلطات المغربية مذكرة بحث دولية في حق المصممة عائشة عياش، وذلك لارتباط اسمها بالملف المثير للجدل “حمزة مون بيبي”، بعدما غادرت المغرب، في فترة تفجر القضية، وقبل اعتراف المعتقلين في نفس الملف بتورطها معهم.

وانضمت عائشة عياش للفنانة دنيا باطمة، وشقيقتها، عارضة الأزياء، ابتسام، في قائمة المشاهير، المتهمين في ملف “حمزة مون بيبي”، الذين لم يصدر أي حكم ضدهم إلى حدود الساعة، في حين تمت إدانة 4 متهمين آخرين بالحبس سنتين لكل واحد منهم، وغرامات، وتعويضات ثقيلة.