جامعة الكرة “تنظر” اليوم في إستئناف الجيش الملكي لعقوبة “الويكلو”

يحتضن مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عشية اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة المختصة في النظر في الاستئناف الذي تقدم بها فريق الجيش الملكي على خلفية عقوبة “الويكلو”.
وكشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن اجتماع اليوم سيتم فيه البث في إستئناف الفريق العسكري، مبرزا أنه من المنتظر أن يتم تخفيض العقوبة بعد قرار الحرمان من الجماهير لمدة أربع مباريات، على خلفية أحداث مباراة “الكلاسيكو” أمام الرجاء.
وراسلت إدارة فريق الجيش الملكي، وفق ما انفرد به “اليوم 24″، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهدف الاحتجاج على قرار اللجنة التأديبية التابعة لها، على خلفية العقوبة التي فرضتها مساء الجمعة عقب شغب “الكلاسيكو”، والقاضية بحرمان الفريق من جماهيره لأربع مباريات.
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