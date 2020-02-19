موزاة مع جلسة البت في الطعن..ضحايا “باب دارنا” يحتجون أمام محكمة الاستئناف في البيضاء

تزامنا مع انعقاد جلسة البت في الطعن في قرار قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية، الذي تضمّن إحالة ملف محمد الوردي، صاحب الشركة، ومن معه على محكمة الاستئناف في البيضاء؛ نظم عدد من ضحايا المجموعة العقارية “باب دارنا”، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء.

وناشد المشاركون في الوقفة المذكورة الملك محمد السادس التدخل لإنصافهم، رافضين إحالة الملف على محكمة الاستئناف.

وكانت غرفة المشورة في محكمة الاستئناف قد تسلمت ملف” باب دارنا”، بداية الشهر الجاري، بعدما أحالته قاضية التحقيق في المحكمة الابتدائية بعين السبع على الجنايات، بعد أن قضت بعدم الاختصاص فيه، ما جعل دفاع المتهمين يستأنف القرار.

وقد نظم ضحايا “باب دارنا” وقفات احتجاجية عديدة، سوء داخل المغرب أو خارجه.

وكان سعد الدين العثماني قد برأ نفسه من ملف “باب دارنا”، قبل أسابيع، تحت قبة البرلمان، بعدما أكد أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات، التي تمت بين الضحايا، والموثق، وصاحب الشركة المعنية.