رمضان في مأزق جديد.. صاحب مطعم شهير يهدد بمقاضاته – فيديو

هدد صاحب مطعم مصري شهير الفنان محمد رمضان بجره للقضاء، إثر استغلاله لمطعمه دون إذنه، بغاية تصوير فيديو كليب.

ونشر موقع قناة الجزيرة مقطع فيديو لمالك مطعم “كبدة البرنس” الشهير في القاهرة، يروي من خلاله تفاصيل ما حصل مع محمد رمضان وتلقيه تهديدا من منتجه.

وقال ناصر البرنس، مالك المطعم، إن الفنان محمد رمضان اتصل، وحجز مكانا لعشرين فردا، ثم فوجئ عند حضوره بكاميرات تصور الفنان المصري لاستغلال المقطع في إحدى أعماله.

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وهدد صاحب المطعم رمضان بالتوجه إلى القضاء، بعدما أجابه منتجه عن سؤال حول السبب في عدم استئذانه، بأنه سيغضب منه إذا طرح مثل هذه الأسئلة.

وتتوالى المشاكل على رمضان، إذ بعد تسببه في توقيف طيار مدى الحياة، بسبب السماح له بدخول مقصورة القيادة، صدر قرار منعه من الغناء من طرف نقابة الفنانين بمصر، بسبب طبيعة أغانيه المندرجة في خانة “أغاني المهرجانات” المؤثرة سلبا في الناشئة، كما تم إلغاء حفله على هامش قمة كرة القدم بين الأهلي والزمالك المصريين، المقامة في الإمارات.