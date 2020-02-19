بالفيديو..تباطؤ انجاز مجسر الصدرين يشكل عبئاً على حركة المرور

منذ ان توقف العمل به قبل خمس سنوات، مازال مجسر الصدرين يشكل هاجسا يوميا في حياة اهالي السماوة فالمجسر المذكور يقع في قلب المدينة ويعد شريانا حيويا لتنظيم حركة المرور فيها ليشكل ذلك عبأ مروريا سيما في اوقات الذروة. المرحلة الثانية من المشروع بدأت في نهاية عام الفين وثمانية بعد توقف العمل فيه في عام الفين وخمسة عشر بسبب الظروف الامنية والاقتصادية التي رافقت الحرب ضد داعش لكن مؤشر انجاز المشروع ما زال مرهونا بالتخصيصات المالية ووفاء الوزارة المعنية بانجازه بالتزاماتها.

يشار الى ان العمل في المشروع بدا في عام الفين واربعة عشر ويعد مشروعا حيويا لاهميته المعمارية والإنشائية والخدمية في مجال هندسة الطرق والمرور ومن المؤمل ان يلعب دورا مهما في فك الكثير من الاختناقات المرورية

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