مكتب القائد العام يعلن فتح ساحة الاحتفالات في الخضراء امام فريق رياضي

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، الاربعاء، عن فتح ساحة الاحتفالات في المنطقة الخضراء امام فريق رياضي يمثل البلد. ونقل المكتب عن السكرتير الشخصي للقائد العام للوات المسلحة الفريق الركن محمد البياتي في حديث لـ الخليج 365، "انسجاما من طلبات المتظاهرين ولاعطاء فرصة لمحبي الرياضة اعتبارا من الاسبوع المقبل سيتم السماح للمنتخب الوطني للدراجات النارية بالتدريب في ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء من الساعة الخامسة الى الساعة السادسة والنصف يوم السبت".

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