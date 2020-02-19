مفوضية حقوق الإنسان: 926 شكوى مسجلة لدى الحكومة لمقاضاة التحالف الدولي

أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي، الثلاثاء، عن وجود 926 شكوى مسجلة لدى الحكومة العراقية لمقاضاة التحالف الدولي.
وأضاف أن "الشكاوى من محافظات الانبار ونينوى وكركوك ونعتقد ان هنالك الكثير ممن لم يقوموا بالابلاغ".
وأوضح البياتي، أن "التحالف الدولي اعترف قبل ايام انه خلال سنوات الحرب ضد داعش سقط ما يقارب ١٣٧٠ مدني في العراق وسوريا في حين تقارير دولية محايدة تؤكد سقوط ١١٨٠٠ قتيل فقط في العراق وسوريا و أكثر من ٨٠٠٠ جريح".
وأكد أن "الحكومة العراقية مطالبة برفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويضات للضحايا لانه انتهاك للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الأربعة التي تحتم على الجهات المتحاربة تجنب استهداف المدنيين و ضرورة حمايتهم".
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