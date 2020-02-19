الصحة تعلن مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد استضافتهم لأسبوعين ببغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن مغادرة الجالية العراقية التي أُجليت من الصين بعد استضافتهم لمدة أسبوعين في احدى مؤسساتها الصحية في بغداد.
وأضاف أنه "تم التأكد من سلامتهم من الأمراض الانتقالية سيما فايروس كورونا المستجد بعد معاينتهم من قبل لجنة طبية متخصصة من اطباء استشاريين في المجال".
أعلنت وزارة الصحة، في (5 شباط 2020)، وصول الجالية العراقية في الصين الى مطار بغداد، مشيرة الى عدم وجود اي إصابة بأفراد الجالية بفايروس كورونا حسب الفحوصات الأولية، فيما كشفت عن نقلهم لمؤسسة صحية بغية عزلهم 14 يوما للتأكد من سلامتهم.
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