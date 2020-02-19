فيروس آخر يتفشى.. "المدمر" يصيب طماطم فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضرب فيروس مدمر للطماطم، قادر على تلف محاصيل بكاملها، مزرعة في منطقة فينيستير، في أقصى غرب فرنسا، بحسب ما أكدت وزارة الزراعة الفرنسية، الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة أنه تم عزل المزرعة، وستهدم بيوت زراعية مليئة بالطماطم، إذ ليس هناك أي علاج معروف لهذا الفيروس.

ويؤدي هذا الفيروس إلى ظهور بقع على الثمرة، ويفقدها طعمها بسبب توقف عملية النضوج، ما يجعلها غير قابلة للبيع.

وحذر مسؤولون في وقت سابق من أن انتشار هذا الفيروس ستكون له "عواقب اقتصادية كبيرة" على المزارعين.

Advertisements

وتأثر مزارعون في إسبانيا وإيطاليا، أكبر منتجي طماطم في الاتحاد الأوروبي، بانتشار هذا الفيروس في مزارعهم، وكذلك في الولايات المتحدة والمكسيك، وأعلنت بريطانيا عن أولى الحالات على أراضيها في تموز/يوليو الماضي.

وتمكنت ألمانيا من منع تفشي الفيروس عن طريق إتلاف النباتات في البيوت البلاستيكية، ثم معالجة التربة بالمطهرات.

وقد وعدت فرنسا في مطلع فبراير/شباط بإجراء مئات الفحوص على النباتات والبذور، بالإضافة إلى عمليات المراقبة المنتظمة.