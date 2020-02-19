صناع الأمل.. رواد العطاء في الوطن العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي حفل تكريم مبادرة "صناع الأمل" في دورتها الثالثة يوم 20 فبراير/شباط 2020، بمشاركة أكثر من 12 ألف متفرج ومجموعة مهمة من النجوم والمشاهير العرب والعالميين.

وتعد "صناع الأمل" مبادرة إماراتية أطلقها صانع الأمل الأول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن مبادراته الإنسانية العالمية.

واستقبلت المبادرة في دورتها الثالثة أكثر من 92 ألف مشارك من 38 دولة عربية وأجنبية.

وتنطلق "صناع الأمل" من رسالة أساسية مفادها نشر الأمل في المنطقة ومحاربة اليأس والإحباط والتشاؤم، وتعزيز قيم التفاؤل، وترسيخ ثقافة العطاء وتعميم الخير، وإتاحة فرصة لسعاة التغيير الإيجابي لترجمة طموحاتهم وتطلعاتهم عبر تبني مبادراتهم ودعم مشاريعهم التي تهدف إلى غرس الأمل بكل صوره.