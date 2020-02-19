مذكرة تفاهم لمكافحة الإرهاب بين التحالف الإسلامي وواشنطن

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وكالة الأنباء السعوديةالأربعاء 2020/2/19 06:50 م بتوقيت أبوظبي
لقاء أمين التحالف ورئيس قسم عمليات المعلومات بالقيادة الأمريكية
وقع التحالف الإسلامي العسكري في السعودية، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع القيادة المركزية الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب.
والتقى اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الأمين العام للتحالف العسكري، في الرياض، وفداً من القيادة المركزية الأمريكية، بقيادة رئيس قسم عمليات المعلومات بالقيادة الأمريكية العقيد أندرو ويسكيمان.
وناقش الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب والجهود المبذولة تجاهها، كما سُلِط الضوء على الدور الذي يقوم به التحالف من خلال الجهود والمبادرات في المجالات الفكرية والإعلامية ومحاربة تمويل الإرهاب.
كما ناقش الجانبان، إضافةً إلى المجال العسكري، مختلف الملفات التي تهدف جميعها إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في التحالف، وقاما بتبادل مذكرة تفاهم في مجال محاربة الإرهاب.
وأكد اللواء المغيدي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التكامل والشراكة الاستراتيجية بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والقيادة المركزية الأمريكية رغبة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بينهما في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف.
والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يضم 41 دولةً عضوًا، تعمل معًا لتنسيق وتكثيف جهودها؛ للمشاركة في الحرب الدولية على التطرف العنيف والإرهاب، وتسعى للانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسِّلم الدوليين.
وتم الإعلان عن التحالف في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية.
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