الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية مسيرة في الجوف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الجيش اليمني، مساء الأربعاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وذكر الجيش، في بيان صحفي، أن الطائرة الحوثية المفخخة كانت تحاول استهداف مواقع في منطقة" المحزمات" غرب محافظة الجوف.



وتزامنت العملية مع معارك عنيفة على الأرض، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط هجمات حوثية متفرقة بجبهة المحزمات.

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وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت آليات عسكرية لمليشيا الحوثي كانت تحاول التسلل إلى مواقع الجيش اليمني بذات الجبهة، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.



وكانت القوات الحكومية قد تمكنت، الثلاثاء، من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية خلال الفترة الماضية من تنفيذ هجمات إرهابية بالطائرات المسيرة المصنعة ايرانيا في تصعيد قالت الأمم المتحدة إنه يقوض جهود إحلال السلام باليمن.

