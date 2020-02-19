انت الان تتابع الكرملين: قيام تركيا بعملية في إدلب سيكون "السيناريو الأسوأ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف

وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سورية بأنه سيكون "السيناريو الأسوأ".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف القول، ردا على سؤال حول رد فعل موسكو إذا ما أطلقت أنقرة عملية في سورية، :"دعونا لا نتوقع أن يتحول السيناريو الأسوأ إلى حقيقة".

وأضاف المتحدث :"إذا ما تم شن عملية ضد السلطات والقوات المسلحة الشرعية في سورية، فإن هذا سيكون بالتأكيد السيناريو الأسوأ".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في وقت سابق اليوم إن قيام بلاده بعملية عسكرية في إدلب بشمال غرب سورية "مسألة وقت".

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وقال :"لسوء الحظ لم نصل إلى حل مع الجانب الروسي حول إدلب، والمطروح على الطاولة بعيدا عن تطلعاتنا، وها نحن نطلق التحذير الأخير".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن المحادثات التي أجراها وفدان يمثلان روسيا وتركيا هذا الأسبوع في موسكو لم تسفر عن التوصل إلى أي اتفاق جديد.

وشدد لافروف على تمسك الجانب الروسي بمواقفه التي سبق التأكيد عليها.