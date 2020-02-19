البرلمان الليبي يعلن موقفه بشأن القرار الأوروبي ببدء عملية بحرية لحظر وصول السلاح إلى ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

طرابلس - الخليج 365

أعلن البرلمان الليبي، عن موقفه بشأن القرار الأوروبي ببدء عملية بحرية لحظر وصول السلاح إلى ليبيا.



حيث رحب البرلمان الليبي بالقرار الأوروبي ببدء عملية بحرية شرق المتوسط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بحظر وصول السلاح إلى ليبيا.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان إن ذلك بمثابة "تغير إيجابي" في السياسة الأوروبية تجاه ليبيا.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في بيان لها، الأربعاء، أن القرار طالب به البرلمان مرارا نظرا للقدرات الأوروبية التي تؤهلها للقيام بهذه المهمة.

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وأوضح البيان أن القرار الأوروبي يشكل أيضا دفعة قوية لنتائج مؤتمر برلين من أجل عودة الاستقرار إلى البلاد.

كما دعا البيان جميع الدول الأوروبية إلى دعم الخطوة من أجل تحقيق أهدافها، وأن يستفاد من دروس عميلة صوفيا السابقة.

وأكد أن الخلافات حول ملف الهجرة يجب ألا تصرف الدول الأعضاء في الاتحاد عن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق السلاح والمرتزقة إلى الأراضي الليبية

وأخيرا شدد بيان لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الليبي على أن شحنات السلاح والمقاتلين الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس مع احتمالية تسرب عناصر متطرفة تشكل تهديداً جديا لأمن جنوب أوروبا بالإضافة إلى دول الجوار.

وأضاف أن أمن أوروبا مرتبط بأمن ليبيا، وهو ما يتطلب مزيدا من العمل المشترك لضبط الحدود البحرية المشتركة بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.