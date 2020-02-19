أعتبر النائب ​ادي معلوف​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه " ‏ناقص كمان التحذيرات من تعديل عقد امتياز ​كهرباء زحلة​، ​اعتصامات​ و​مظاهرات​ وتهويل وتهبيط حيطان على المواطنين، واما اليوم بعد كل المسرحيات وبعد مرور سنة على التعديل، النتائج واضحة: مداخيل أكثر للدولة، الخدمة ذاتها و​الكهرباء​ بعدها 24/24 بزحلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ادي معلوف: اليوم وبعد كل المسرحيات بقيت الكهرباء بعدها 24/24 بزحلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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