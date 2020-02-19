ترزيان: تشكيل لجان غير ميثاقية بمجلس بلدية بيروت عشية 14 شباط

طالب النائب ​هاكوب ترزيان​، رئيس مجلس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ "بتصحيح مسار المجلس وجلساته، فالقبطان الحقيقي هو من يقود ​السفينة​ بشكل صحيح وسليم خلال العواصف، ويتحدى كل شيء".

وأشار في بيان له بأنه "لاحظ في خبر ورد في إحدى الصحف في ​14 شباط​ الحالي، حمل عنوان: مجلس بلدية بيروت شكل لجانه، والغريب أن أحدا من زملائي في ​مجلس النواب​ لم يعلق على هذا الأمر، ولا حتى عراب مجلس بلدية بيروت دولة الرئيس ​سعد الحريري​. والغريب أيضا أن لمجلس بلدية بيروت لجانا أصلا، وهي موجودة، وكان الأجدى أن يكون عنوان الخبر: مجلس بلدية بيروت أعاد تشكيل لجانه".

وأكد أن "تشكيل اللجان تم بحضور 12 عضوا لا 13، رغم أن الجلسة بالطبع تبقى قانونية ضمن ​قانون البلديات​، المادة 34، أما اللجوء إلى هذه المادة فمؤشر إلى وجود خلل ما يعتري المجلس لطالما حذرت منه، وكنت قد توجهت إلى رئيسه جمال عيتاني مباشرة بأن اللجوء إلى هذه المادة هو دليل ضعف لا قوة، وهذا بالشكل. أما في المضمون فإن تشكيل اللجان في جلسة فاقدة للميثاقية، عشية ذكرى اغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​، امر غير مقبول، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عدم اكتمال النصاب في اجتماعات المجلس وإعادة تشكيل اللجان من دون اعتماد الميثاقية ايضا غير مقبول".