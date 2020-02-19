بنك عودة نفى ما يتداول حول توقف السحوبات بالدولار الأميركي

نفى بنك عودة في بيان، "نفيا قاطعا الخبر المتداول اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، الذي يشيع أن السحوبات النقدية بالدولار الأميركي لم تعد ممكنة، ويؤكد أنها لا تزال ضمن السقوف المعمول بها سابقا".
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