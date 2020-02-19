بنك عودة نفى ما يتداول حول توقف السحوبات بالدولار الأميركي

نفى ​بنك عودة​ في بيان، "نفيا قاطعا الخبر المتداول اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، الذي يشيع أن السحوبات النقدية ب​الدولار​ الأميركي لم تعد ممكنة، ويؤكد أنها لا تزال ضمن السقوف المعمول بها سابقا".

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