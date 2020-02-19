لفت النائب ​فادي علامة​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "‏الأرقام الإحصائية المتداولة تُظهر تفاوتا غير مبرر لأسعار السلع في السوق، وهذا ما يؤكد إستغلال البعض للارتفاع الحاصل بالأسعار لأسباب مختلفة وإضافة زيادات عشوائية"، مشددا على أن "المطلوب مرة جديدة من الجهة المعنية ب​وزارة الإقتصاد​ و​البلديات​ التشدد في مراقبتها للأسواق والقيام بدورها".‎

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة: المطلوب من وزارة الإقتصاد والبلديات التشدد في مراقبة الاسواق ‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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