مشرفية: 15 ألف أسرة لبنانية و 40 ألف طفل سيتمكنون من الحصول على مساعدة إجتماعية نقديّة ‬

‫أعلن وزير الشؤون الإجتماعية ​رمزي مشرفية​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "15 ألف أسرة لبنانية ستتمكّن من الحصول على مساعدة إجتماعية نقدية بعد توقيعنا للهبة المقدّمة من ​اليونيسف​ لدعم الأسر الأكثر فقراً"، مشيرا الى أنها "مساعدة أساسية تُعطى دفعة واحدة للأسرة المؤهلة من حَمَلة البطاقة الغذائية في البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً ويستفيد منها نحو 40 ألف طفل لبناني".

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