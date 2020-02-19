الدفاع المدني: نقل مصاب اثر سقوطه عن شرفة مبنى في صور

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ جريحاً، فلسطيني الجنسية، إلى ​مستشفى​ حيرام اصيب جراء سقوطه عن شرفة الطبقة الأولى من احد المباني السكنية أثناء عمله على ترميم الواجهة الخارجية للمبنى في حارة صور القديمة.

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