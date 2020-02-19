فادي كرم: المجتمع الدولي القادر على دعمنا غير راضٍ عن السلطة

أشار أمين سرّ تكتّل "​الجمهورية القوية​" النائب السابق ​فادي كرم​ في حديث لوكالة ​اخبار​ اليوم الى أن "الفرصة التي تحظى بها ​الحكومة​ في الوقت الحالي، هي طبيعية وغير مقصودة. فعند استلام أي جهة ​السلطة​، يُترَك لها المجال لترقُّب أعمالها. وهو حال ​الحكومة الجديدة​ اليوم، التي يترقّب الجميع أعمالها وليس كلامها، نظراً الى أن اللّبنانيين شبعوا من الكلام، منذ وقت طويل جداً".

وراى أن "لا أداء مطمئناً الى الآن. ومن هنا، نقول إن لا وقت للمناورات التي لن تنفع ​لبنان​، لا سيّما أن ​المجتمع الدولي​ القادر على دعمنا، غير راضٍ عن السلطة التي أفرزت هذه الحكومة. ورأينا النكسة السياسية الأخيرة التي تمثّلت بزيارة رئيس مجلس الشوري ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، مع ما رافقها من عودة لنغمة وضع لبنان في حضن إيران، التي ستُفقدنا إمكانية طلب دعم المجتمع الدولي لنا".

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وشدّد كرم على أن "الملفات اللبنانية كلّها أُشبِعَت درساً، وأولها ملف الكهرباء، الذي إن لم يجد المجتمع الدولي خطوات عملية تتعلّق به، لن يدعمنا أبداً".